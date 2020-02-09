獨行俠輕取黃蜂 柯瑞26分手感火燙

美國職籃NBA達拉斯獨行俠隊柯瑞（前）8日比賽拿下26分，率隊以116分比100分擊敗黃蜂隊。（圖取自twitter.com/dallasmavs）

（中央社夏洛特9日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠隊柯瑞（Seth Curry）8日回到故鄉夏洛特，全場拿下26分，率隊以116分比100分擊敗黃蜂隊。

柯瑞8日從板凳出發，全場14投10中，三分球8投6中。

除柯瑞以外，獨行俠的考利-史坦（Willie Cauley-Stein）攻下15分、10籃板，哈達威（Tim Hardaway Jr.）貢獻14分，芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）和布朗森（Jalen Brunson）各斬獲13分表現，馬亞諾維奇（Boban Marjanovic）拿下11分。

黃蜂則苦吞5連敗。

黃蜂的葛理翰（Devonte Graham）拿下全隊最高的26分，布里吉斯（Miles Bridges）20分，蒙克（Malik Monk）斬獲19分，羅齊爾（Terry Rozier）貢獻15分。

葛理翰也有10助攻的表現，全場20投10中，不過，三分球10投只有3中。

柯瑞是金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）的弟弟，由於膝蓋受傷缺席兩場比賽，這是他缺席兩晚後的第2場比賽。獨行俠在7日以118分比119分1分之差輸給華盛頓巫師隊，柯瑞在那一場比賽中拿下20分。

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）因為扭傷右腳踝缺賽後，獨行俠繳出3負3敗的戰績。

黃蜂隊在1月4日在延長賽中以123分比120分擊敗獨行俠後，接下來的14場比賽中輸掉13場。

獨行俠在第一節就以31分比10分領先黃蜂，進入第四節前更以94分比65分遙遙領先黃蜂，最後就以116分比100分擊敗黃蜂隊。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090209