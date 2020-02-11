HBL史魯齊飆22分 能仁逼泰山吞本季第2敗

（中央社記者龍柏安台北11日電）上季HBL冠軍能仁家商，今天靠著高一前鋒史魯齊異軍突起，轟下最高的22分，搭配王凱裕也進帳18分，率70比58扳倒泰山高中，也逼得對手吞下本季的第2場敗仗。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強賽，今天在台北和平籃球館與台北體育館兩地進行，能仁與泰山在8強賽雙雙拉出2連勝，今天雙強交鋒戰局卻出人意料，衛冕軍首節就靠著史魯齊神勇表現，拉出24比10的攻勢，一路領先直至終場，以3連勝之姿獨走。

史魯齊賽後表示，大家都說泰山是今年最強球隊，他很不服氣，「我們才是最強的」。今天飆進2顆3分球的他也透露，一直有在練3分，每天至少會投進100顆，沒想到對方完全不守他，也給了他秀一手的機會。

泰山教頭廖文彬坦言，球員開賽太不專注，他告誡子弟兵：「能仁怎麼可能是省油的燈，開賽就要跟上他們的節奏。」可惜球員不但沒能聽進去，就連外線也全面熄火，團隊3分球累計18投僅中4，命中率只剩22%。

不過廖文彬也承認，史魯齊的異軍突起的確出乎意料之外，「怎麼想都沒想到，史魯齊居然拉到外圍投籃。」

泰山本季僅在12強輸給光復高中，吞下本季唯一敗績，今天再輸能仁，則是本季第2敗，廖文彬酷酷地說：「怎麼可能都不輸」。

能仁8強關關難過關關過，除了接連扳倒南山、東山與泰山，明天將再碰近況回檔的高苑工商，兩隊12強在高雄交手，當時能仁以69比71惜敗。

史魯齊表示，上次碰頭在高雄，這回拉到台北再次交鋒肯定不一樣，他也放話：「台北是我們的主場」。（編輯：方沛清）1090211