HBL鄭慧慈轟35分 永仁破淡商不敗金身

108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子8強賽，永仁高中12日靠著王牌中鋒鄭慧慈（前左），攻下35分，加上成功壓制對方主力前鋒王玥媞（前右），讓她僅拿15分，終場就以72比65擊敗淡水商工。中央社記者張新偉攝 109年2月12日

（中央社記者龍柏安台北12日電）永仁高中今天靠著高三王牌中鋒鄭慧慈攻下生涯最高的35分，加上壓制對方主力前鋒王玥媞，讓她僅拿15分，終場72比65擊敗淡水商工，也賞給對手本季HBL首敗。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強賽，今天在台北和平籃球館與台北體育館兩地進行，永仁第4節在59比59平手之際，靠著一波8比2攻勢突破僵局、奠定勝基，打破淡商本季的不敗金身。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）賽程持續進行，女子組永仁高中王牌中鋒鄭慧慈（前）12日面對淡水商工，攻下生涯最高的35分，助隊以72比65奪勝。中央社記者張新偉攝 109年2月12日

鄭慧慈今天26投14中，轟下最高的35分，外帶12籃板與4助攻，不過賽後她把贏球榮耀歸功於隊友，「隊友很給力，如果她們沒有把球給我，我也拿不到這麼高的分數。」

由於永仁本季陣中僅有3名高三球員，全隊也只有3人有HBL的經驗，鄭慧慈坦言，身為學姐的她更要跳出來幫助球隊，「今天我是得分高，如果沒有得分就是拼籃板和防守，我不會讓自己在場上當個隱形人。」

永仁昨遭普門高中逆轉，鄭慧慈強調，她們輸了一場應該可以贏的比賽，問題是出在防守，今天她們修正缺失後，成功壓制淡商主力王玥媞，讓對方僅拿15分，不及場均的20.7分，是贏球一大關鍵，「王玥媞是隊友守的，她們也是功臣。」

賽前淡商拉出8連勝，今天首度栽跟頭，教頭陳美莉反倒認為是好事，「這可以讓小朋友知道，我們還是有很多不足，練球應該要更認真。」（編輯：吳協昌）1090212

108學年度高中籃球聯賽（HBL），女子組永仁高中與淡水商工12日進行8強戰，永仁高三王牌中鋒鄭慧慈（左）攻下生涯最高35分，成功賞給對手本季HBL首敗。中央社記者張新偉攝 109年2月12日