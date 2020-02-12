HBL游艾喆接管戰局 能仁勝高苑拉4連勝

能仁家商12日晚間靠著高三主控游艾喆（左），在108學年度高中籃球聯賽（HBL）8強戰賽事最後3分45秒內拉出一波7比0攻勢，重新穩固領先，終場72比64重挫對手。中央社記者張新偉攝 109年2月12日

（中央社記者龍柏安台北12日電）能仁家商今天靠著高三主控游艾喆，在比賽最後3分45秒內拉出一波7比0攻勢，重新穩固領先，終場72比64重挫高苑工商、拉出4連勝，也是HBL 8強唯一的不敗之師。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強賽，今天在台北和平籃球館與台北體育館兩地進行第4天賽事，明天各隊將有一天休兵喘息日，比賽將於2月14日重新開戰。

上季冠軍能仁，本季一度寫下跨季22連勝，卻在高雄12強賽栽在高苑手上，這回兩隊移師台北交鋒，能仁教頭李正豪說：「賽前我告訴球員，台北是我們的主場不能輸。」

沒想到開賽高苑就打出一波23比11攻勢取得領先，游艾喆承認，高雄輸球的慘痛回憶再次浮現腦海，所幸很快穩住陣腳，第2節就立即止血，不但把失土追回，也一舉超前領先。

韌性十足的高苑，第4節一度追到60比61僅差1分，此時游艾喆先是一個中距離跳投，接著再妙傳助攻給潘偉傑飆進3分，隨後他切入上籃得手，率隊拉出7比0攻勢穩住陣腳，順利收割戰果。

能仁擊敗高苑後，在8強賽以4連勝之姿獨走，4強門票就在眼前，隨後泰山高中則以3勝1負緊追在後，不過南山高中、南湖高中、東山高中與光復高中等4隊，同以2勝2負形成亂集團，今天吞敗的高苑以1勝3負暫居第7，一勝難求的青年高中苦吞4連敗敬陪末座。（編輯：方沛清）1090212

能仁家商12日在108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組8強戰中，靠著主控游艾喆（背號7），在比賽最後3分45秒內拉出一波7比0攻勢，終場笑收4連勝，也是8強賽唯一不敗隊伍。中央社記者張新偉攝 109年2月12日

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子8強賽，12日晚間在台北和平籃球館進行能仁家商與高苑工商的賽事，能仁游艾喆（白衣）拿下19分11籃板，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 109年2月12日

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子8強賽，能仁家商12日晚間以72比64擊敗高苑工商，能仁史魯齊（白衣）拿下19分8籃板，率領球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 109年2月12日