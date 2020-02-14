MLB太空人為偷暗號道歉 苦主與外界聽不下去

（中央社休士頓13日綜合外電報導）MLB太空人首度為他們的偷暗號醜聞正式道歉，但老闆在所謂的「道歉」時，卻認為「偷暗號不影響比賽」，讓曾因此吃虧的苦主們和媒體都聽不下去。

美國職棒大聯盟MLB經過調查，確定休士頓太空人有竊取對手暗號的作弊行為，因此對太空人開罰500萬美元（約新台幣1億5000萬元），並取消2020年和2021年選秀會前兩輪選秀資格，太空人總教練辛區（AJ Hinch）、總經理魯諾（Jeff Luhnow）遭禁賽1年。

風波持續延燒，太空人球星阿圖維（Jose Altuve）、布里格曼（Alex Bregman）及老闆克蘭（Jim Crane）終於在今天正式的公開致歉，但克蘭的言論顯然不被眾人接受。

克蘭提到說：「我們的看法是，這（指偷暗號）不影響比賽，我們是支好球隊，我們贏得世界大賽，我們會讓一切告一段落。」

苦主之一的紐約洋基終結者柴普曼（Aroldis Chapman）就說：「這（指偷暗號）是他們贏得世界大賽的原因嗎？我不知道，但我可以說，當擁有這樣的優勢，那絕對能讓你變成更強的一隊。」

洋基2017年在美國聯盟冠軍賽敗給太空人，柴普曼是洋基的一員，2019年洋基再於美聯冠軍賽不敵太空人，柴普曼在系列賽第6戰，被阿圖維揮改變系列賽戰局的全壘打。當時影片顯示，阿圖維似乎不想讓他的球衣被扯掉，而有傳言指他在球衣下藏了蜂鳴器，並藉此作弊，但他本人否認指控。

不止曾吃悶虧的對手，連媒體也對太空人所謂的「道歉」也無法接受。

「今日美國報」（USA Today）就提到，太空人沒有向特定對象道歉，沒有向他們偷暗號的受害者，包括洛杉磯道奇或洋基道歉，質疑太空人這樣根本等於沒向任何人道歉。

休士頓太空人涉及的偷暗號醜聞，是以中外野的攝影機，非法近距離監看對手，球員再透過敲打垃圾桶的方式，讓打者知道接下來將面臨什麼種類的來球，這件事是由前太空人投手費爾斯（Mike Fiers）所揭發。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090214