屏縣3級5區人才培育 專任體育教練人數近翻倍

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）屏東縣政府2016年實施3級5區人才培育政策，藉由完善體育人才國小、國中、高中3級升學制度銜接到大學，並聘用優秀選手擔任專任教練，讓專任教練人數1年裡近翻倍成長。

屏東的專任教練人數從107年度的15人增為108年度27人，縣長潘孟安表示，為重振「體育大縣」的美名，屏東積極發展3級5區體育人才培訓，鼓勵過去優秀的運動選手轉任教練，以經驗培養下一代。

另外，潘孟安說，縣府團隊也積極協助企業媒合，檢討獎勵金制度，期望使屏東的優秀子弟能留在屏東，有足夠的資源及經費安心訓練，讓屏東成為國手搖籃。

在2000年舉重項目奪得雪梨奧運銅牌的郭羿含，是屏東第1位專任運動教練，郭羿含表示，從選手退役之後，不乏有國內外知名學校邀約擔任教練，但因從小受屏東的培養，毅然選擇將所學留在屏東。

她說，3級5區政策讓選手在升學有良好的銜接點，更提供教練較過去優渥的環境與資源。

目前在來義高中擔任田徑專任教練的趙志堅是少數國小至大學「4級」都在屏東訓練的在地優秀選手，曾在2002年全中運跳遠項目創下7.59m紀錄，將紀錄高掛16年，他表示，過去的選手大多憑藉熱忱留在家鄉任教，現在的3級5區政策改善學生及教練的福利與資源，相信會讓更多優秀選手願意留在家鄉爭光。

2020年為屏東運動年，整年度將舉辦一系列豐富的全民體育活動，4月將迎接暌違24年的屏東全中運，縣府表示，全縣選手及教練無不卯足全力備戰，希望將獎牌與榮耀留在屏東。（編輯：陳俊碩）1090215