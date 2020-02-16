紐約網賽莊吉生4強止步 寫生涯最佳戰績

台灣男子網球好手莊吉生（圖）16日在美國紐約公開賽男單4強，以3比6、2比6不敵世界排名98的義大利好手瑟比，無緣決賽，仍是他生涯最佳戰績。（圖取自facebook.com/jasonjungtennis）

（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣男子網球好手莊吉生今天在美國紐約公開賽男單4強，以3比6、2比6不敵世界排名98的義大利好手瑟比（Andreas Seppi），無緣決賽，仍是他生涯最佳戰績。

總獎金80萬4180美元（約新台幣2434萬元）的紐約公開賽，莊吉生從會外賽起步闖關，首輪先扳倒曾在法網與美網亞軍、南非名將安德森（Kevin Anderson），次輪再力克世界排名59的英國好手諾瑞（Cameron Norrie），挺進8強。

近況極佳的莊吉生，8強再接再厲，在首盤先失劣勢下急起直追，反倒以2比1逆轉淘汰排名40的美國好手奧裴卡（Reilly Opelka），生涯首度挺進ATP巡迴賽4強。

今天男單4強賽，莊吉生沒能延續火燙手感，開賽就遭對手破發，首盤最多陷入1比4落後，接下來他連破帶保，一口氣連追2局成功止血，還將差距追成3比4微幅落後。

可惜決勝期莊吉生沒能持續追擊施壓，反連丟2局，包括在第9局再遭對手破發，先以3比6讓出首盤。

次盤戰況宛如首盤翻版，莊吉生開局又再次陷入1比4落後，他在第6局歷經纏鬥，有驚無險保住發球局，無奈接下來又連丟2局，最終以2比6不敵對手，無緣決賽。

莊吉生雖沒能挺進男單冠軍戰，不過4強仍寫下他生涯最佳成績，加上此役可讓他進帳3萬7590美元（約新台幣113萬元）獎金、收穫豐碩。（編輯：張雅淨）1090216