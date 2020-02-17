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亞洲盃男籃資格賽 馬來西亞確定不來台

最新更新：2020/02/17 17:48

（中央社記者龍柏安台北17日電）亞洲盃男籃資格賽原訂於2月21、24日在台北和平籃球館舉行主場賽事，中華隊分別迎戰馬來西亞與日本，今天下午3時馬來西亞籃協已發文至亞洲籃球總會，表態將不會來台參賽。

武漢肺炎疫情襲捲全球，體育活動也受到衝擊。中華籃協秘書長李一中表示，之前就有傳言馬來西亞恐將不會來台參賽，協會也持續關注，下午3時得知馬來西亞籃協已正式發文至亞洲籃總，表明不會來台參賽，接下來要怎麼做，還得等亞洲籃總的正式回覆。

李一中表示，依照規則，馬來西亞若不來台參賽，接下來他們主場比賽也將被取消，此外還得繳納30萬瑞士法郎（約新台幣928萬元）的罰金，亞洲籃總的技術官員與相關人士預計明天下午2時抵台，到時候可能會有更進一步說明。

至於2月24日晚間中華隊與日本之戰，李一中強調仍會按照正常計畫舉行，日本隊已訂好22日來台的機票與飯店，比賽門票也將於明天中午12時在各大超商開放預售。

為了防止武漢肺炎病毒在台擴散，亞洲盃男籃資格賽強化相關防疫措施，在場館出入口都將有工作人員測量體溫，並進行手部酒精消毒，若額溫達攝氏37.5度以上、耳溫38度以上者，將禁止入場。

主辦單位也提醒，體育館屬於密閉空間，請前往觀賽的球迷自備口罩，若有身體不適者，建議在家休息避免外出，主辦單位將不提供口罩發放。（編輯：管中維）1090217

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