吳東融杜家明開轟 兄弟熱身賽勝悍將

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職中信兄弟隊今天與富邦悍將隊自辦熱身賽，兄弟隊由世界12強賽國手廖乙忠先發，投5局失1分，吳東融、杜家明開轟，8局抓準悍將投手群出狀況搶分，終場以10比4拿勝。

兄弟隊在屏東中國信託公益園區與悍將隊舉行自辦熱身賽，廖乙忠先發前2局讓悍將打者6上6下，直到3局才被敲出安打，4局被陳凱倫敲出二壘打、守備失誤、高飛犧牲打失掉1分，今天總計投5局被敲3支安打，失掉1分，表現不差。

兄弟隊吳東融手感不錯，首局敲出二壘打，再靠著陳文杰安打跑回第1分，3局開轟，3分砲幫助球隊拉開領先差距，兄弟8局把握悍將隊投手出狀況，靠著杜家明2分砲帶動氣勢，單局5安、2保送，一口氣打了10人次，攻下6分大局、奠定勝基。

兄弟隊6局啟動牛棚，陳柏豪、鄭凱文、李振昌、謝榮豪依序登板，隨悍將隊練球的張進德7局從鄭凱文手中敲出陽春砲，9局石翔宇從謝榮豪手中敲出2分砲，悍將隊比賽後半段無力追分，吞下敗仗。

悍將隊目前陣中除了具美職資歷的捕手張進德隨隊練球外，昨天業餘4名在6搶1奧運棒球資格賽參考大名單中的投手吳昇峰（合作金庫）、 王宗豪（台灣電力）、陳柏毓（北科附工）、余謙（開南大學）也向球隊報到，讓悍將隊總教練洪一中就近觀察，陳柏毓母隊尚有高中棒球聯賽（木棒組賽事）未完成，他也在今天回歸母隊。（編輯：管中維）1090218