林子豪木棒聯賽開轟 求表現拚選秀輪次

桃園市平鎮高中野手林子豪在高中木棒聯賽第1階段時因為跑壘受傷，儘管傷勢還沒全好，22日第3階段16強賽再次出賽手感佳，開轟助隊拿勝。中央社記者謝靜雯攝 109年2月22日

（中央社記者謝靜雯高雄22日電）平鎮高中野手林子豪先前在高中木棒聯賽跑壘受傷，儘管傷勢還沒全好，今天第三階段出賽手感佳，開轟幫助球隊拿勝；林子豪盼把握高三好好表現，提升選秀輪次。

平鎮高中林子豪是頗受矚目的高中左打好手，此次高中棒球聯賽（木棒組）比賽，第一階段時因為跑壘受傷，休息了約一週，腳踝傷勢還沒完全好，但不影響打擊好手感，今天第三階段與興大附農交手，5局敲出2分砲，是球隊拿勝功臣之一。

林子豪表示，備戰木棒聯賽狀況其實不錯，今天前面2個打席因為太想要出力，身體有點僵硬，5局打擊機會做修正，讓身體輕鬆一點，收到不錯的成效。

林子豪也是去年U18世界盃棒球賽中華隊成員，他表示經過國際賽磨練變得更沈穩，以前打不好容易生氣，現在更知道怎麼調整心態、學到很多東西，今年如果還有機會，也想要再拚國手資歷。

至於此次木棒聯賽，林子豪設定目標，可以幫助球隊拿下冠軍最好，去年木棒聯賽拿下最佳10人三壘手獎，今年也想再拚個人獎項。

林子豪高中畢業之後計畫投入中職選秀，他表示高三最後階段，希望提升自己，在大型盃賽中有好的表現，看能不能把選秀輪次往前推。（編輯：方沛清）1090222