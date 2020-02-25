盧彥勳先盛後衰 杜拜男網賽首輪出局

（中央社記者龍柏安台北25日電）台灣男子網球名將盧彥勳今天在杜拜男網賽男單首輪先盛後衰，以6比3、1比6、2比6不敵從會外賽晉級的日本好手內山靖崇，無緣近2年半來的ATP會內賽首勝。

總獎金295萬美元（約新台幣9029萬元）的杜拜男網賽，屬ATP 500等級，這也是盧彥勳繼年初澳洲網球公開賽後，今年賽季所參加的第2場比賽。

現年36歲的盧彥勳，在2017年底遭遇右肩關節唇傷勢後，過去2年幾乎都在養傷，排名也滑至962名，不過靠著ATP排名保護機制，讓他傷癒復出後可選擇8場比賽依受傷前排名（71名）參賽。

盧彥勳上一次在ATP會內賽拿下勝利，已是2017年10月3日的日本公開賽，去年底他公開露面時曾說，接下來所有賽程安排，都是為了替2020東京奧運做準備。

盧彥勳今天面對世界排名99的日本好手內山靖崇，兩人過去在ATP的舞台沒有交手紀錄，今天開賽盧彥勳就展現強烈企圖心，第4局率先破發，最多取得4比1領先。

接下來兩人一路僵持、各自保發，盧彥勳先以6比3拿下，不料次盤戰況丕變，開賽盧彥勳就連丟3局，陷入0比3落後。

可惜的是，盧彥勳沒能扭轉頹勢，第6局發球局再度被對手攻破，次盤以1比6草草讓出，雙方打成1比1平。

決勝盤盧彥勳開賽先保住發球局，短暫取得領先，接下來卻連丟5局，反以1比5落後，第7局他奮力化解2個賽末點，有驚無險保發，可惜最終仍以2比6棄守出局。（編輯：張芷瑄）1090225