胡智為進帳救援成功 陳偉殷預計27日登板中繼

（中央社記者楊啟芳台北26日電）美職大聯盟熱身賽今天教士隊交手運動家的比賽，胡智為9局上登板救援，被敲1支安打、出現1次保送，無失分；西雅圖水手隊的陳偉殷預計在明天中繼出賽，在水手隊首度亮相。

教士隊在5比6落後時，7局下攻下大局，波茲（Hudson Potts）先敲出追平二壘安打，之後馮斯勒（Jason Vosler）再補上1打點二壘安打，接著出現保送及觸身球，米勒（Owen Miller）敲出安打再添1分，季洛希（Esteban Quiroz）則擊出高飛犧牲打，單局攻下4分。

9局上胡智為登板救援，讓打者擊出三壘方向滾地球，製造1出局後，雖然被湯瑪斯（Dillon Thomas）敲安打，再投保送，接著下一棒擊出一壘方向滾地球出局，跑者推進至二、三壘，不過最後用右外野飛球解決危機，終場教士隊以9比6擊退運動家隊。

總計胡智為投1局被敲1支安打，出現1次保送，沒有失分，進帳1次救援成功，此戰是胡智為今年熱身賽首度登板亮相。

西雅圖水手隊的陳偉殷預計在明天登板中繼，本季與水手隊簽下小聯盟合約，但附帶大聯盟春訓邀約，明天將是他首次在水手隊登板亮相。

雖然熱身賽從牛棚出發，不過陳偉殷仍有機會爭取第5號先發，現在前4號先發已確定為龔薩雷斯（Marco Gonzales）、菊池雄星、謝費爾德（Justus Sheffield）與格拉夫曼（Kendall Graveman）。（編輯：葉俐緯）1090226