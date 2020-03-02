因應武漢肺炎 日職棒球足球兩機構攜手度國難

（中央社東京2日綜合外電報導）因應武漢肺炎疫情延燒，日本棒球機構（NPB）和日本職業足球聯賽（J.League）今天舉行聯合記者會，宣布共同成立武漢肺炎對策聯絡會議，盼攜手度過這次的「國難」。

日本讀賣新聞報導，NPB與J.League將透過對策聯絡會議，分析賽事舉行及場館經營的方式，也分享有關防止疫情擴散的資訊，作為各自做出適當判斷的依據。

NPB與J.League也將設置一個專家小組，成員包括東北醫科藥科大學特任教授賀來滿夫等3人，希望在本月中旬前彙整出意見書。

NPB會長齊藤惇與J.League主席村井滿都出席記者會。齊藤說，為了度過這個可以說是「國難」的情況，所以NPB與J.League攜手破例組成這個合作體制。

村井也說，NPB與J.League攜手合作是劃時代的事情。

J.League到本月15日的所有例行賽都已延期舉行，NPB則是到15日前的熱身賽都採「無觀眾比賽」。

日本產經新聞報導，專家小組將給予NPB與J.League未來舉行例行賽及如何因應觀眾等建議。未來NPB與J.League的例行賽何時舉行，將由雙方自行判斷。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1090302