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首頁 / 運動

陳志杰好投平鎮擊敗穀保 木棒聯賽2連霸

最新更新：2020/03/02 22:06
108學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰2日晚間開打，平鎮高中投手吳秉恩（圖）登板後援，助隊守勝，完成木棒聯賽2連霸。中央社記者謝靜雯攝　109年3月2日
108學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰2日晚間開打，平鎮高中投手吳秉恩（圖）登板後援，助隊守勝，完成木棒聯賽2連霸。中央社記者謝靜雯攝　109年3月2日

（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰，平鎮高中先發投手陳志杰7.1局好投壓制，黃兆維單場2安，率隊以3比2擊敗穀保家商，完成木棒聯賽2連霸、拿下隊史木棒聯賽第3冠。

兩大國內青棒強權穀保家商與平鎮高中，近4年3度在木棒聯賽冠軍戰交手，平鎮高中都占上風，平鎮今天冠軍戰派出投球極速可達150公里的陳志杰先發，總教練吳柏宏透露，學生球隊比賽少打晚場的比賽，在夜晚視覺球速可以增加1至2公里，所以選擇讓陳志杰先發。

平鎮把握比賽前半段機會搶分，首局靠著接連安打、董子恩適時安打拿下第1分，3局再靠著保送、黃兆維三壘打送回第2分，高飛犧牲打跑回第3分。

陳志杰表現沒讓教練團失望，今天總計用94球投7.1局，被敲4支安打，投出4次三振，失掉1分責失分；吳秉恩8局1人出局後援接手，9局接連被敲安打、暴投，讓穀保將比數追至2比3，吳秉恩穩住陣腳，沒再擴大失分，替球隊守住勝利。

吳柏宏表示，最後這幾場比賽，每次都打到嚇出一身冷汗，今天陳志杰好投壓制，雖然沒有猜到穀保會派出劉予承任先發投手，但球員們有把握機會在比賽前半段搶分，才能順利拿下勝利。

平鎮近兩個大型盃賽黑豹旗、木棒聯賽，都在冠軍戰擊敗穀保奪冠，吳柏宏感謝桃園市政府、平鎮高中校長胡劍峯，以及一直大力支持球隊張滄彬老師，並驕傲的說：「這樣我們應該可以算是青棒霸主了。」（編輯：張雅淨）1090302

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰2日舉行，平鎮高中終場以3比2擊敗穀保家商，完成木棒聯賽2連霸、拿下隊史木棒聯賽第3冠。中央社記者謝靜雯攝　109年3月2日
108學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰2日舉行，平鎮高中終場以3比2擊敗穀保家商，完成木棒聯賽2連霸、拿下隊史木棒聯賽第3冠。中央社記者謝靜雯攝　109年3月2日
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