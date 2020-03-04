國際自由車環台賽 最長一役屏東站登場

2020國際自由車環台公路大賽第4站屏東縣站賽事4日登場，上午8時45分在縣政府前馬路開幕，屏東站熱身和競賽距離總長度約181.6公里，是環台賽中最長的一役。中央社記者郭芷瑄攝 109年3月4日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）2020國際自由車環台公路大賽第4站屏東站賽事今天登場，上午8時45分並在屏東縣政府前馬路開幕，屏東站包括熱身和競賽距離，總長度達181.6公里，是環台賽中最長的一役。

屏東縣已經連續4年獲選為賽事舉辦縣市，為了歡迎來自全球的17支菁英車隊，縣府特別邀請來義高中藝術班學生，在開幕儀式傳唱萬山部落魯凱、排灣族古謠，並特別準備排灣族的「皮雕壁飾」贈給前站優勝選手。

縣府表示，屏東縣站是2020國際自由車環台賽中最長的一役，熱身距離（7.3公里）加上競賽距離（174.3公里）約181.6公里，伴隨屏東炙熱的天氣，對於各國選手來說，是集體力、耐力、毅力和衝線技巧的最大考驗。

熱身路線在屏東市區，競賽路線為永達技術學院－屏鵝公路－屏光路－水源路－潮州鎮（台1線）－中正路－枋寮大橋－加祿國小－枋山大橋－楓港（台26線）－海口－右轉車城濱海景觀公路－屏153縣道－屏152縣道－屏156縣道埔墘路－左轉屏鵝公路－車城國小－枋寮台1線－左轉沿西部濱海公路（台17線）－左轉台17線－經圓環－左轉大鵬灣環灣道路－跨海大橋－大鵬灣遊客中心。

縣府提醒沿線用路人遵守交通指示，並提早改道。（編輯：洪學廣）1090302