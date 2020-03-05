謝淑薇聯邦盃提前離隊 2月已先告知

（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣網球一姐謝淑薇沒有打聯邦盃，昨天一早就已離開杜拜飛往美國，聯邦盃中華隊教練翁宜寧表示，賽前已2度接獲謝淑薇外籍教練麥納米通知，表示謝淑薇無法完整參賽。

2020聯邦盃亞大區一級賽原訂2月4日至8日在中國東莞舉行，不過因武漢肺炎疫情影響，順延到3月3日至7日，移師阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行，中華隊首日面對印尼，在謝淑薇枯坐冷板凳的情況下，意外以1比2落敗。

謝淑薇則在首戰結束後隔天一早，搭機前往美國備戰印地安泉網賽，她提前離隊的消息也讓球迷相當訝異。

不過，翁宜寧表示，謝淑薇外籍教練麥納米（Paul McNamee）已在2月10日通知，表明謝淑薇無法完整參加聯邦盃當週賽事，並在2月28日第2度收到麥納米來函，明確告知謝淑薇預計在3月4日離開杜拜，前往美國準備印地安泉網賽。

比賽開打前，謝淑薇則再和翁宜寧表明，她將於3月4日清晨離隊，翁宜寧雖表態希望謝淑薇留下，很可惜最終沒能如願。

針對排點問題，翁宜寧坦言在比賽前一晚評估後，決定首戰印尼的排點將由梁恩碩及楊亞依出賽前2點，以及預計由詹詠然、詹皓晴出賽第3點雙打，也有將排點決定告訴謝淑薇。

由於謝淑薇已表態願打今年東京奧運，依照規定，除世界排名前56的基本參賽門檻外，還有在奧運前至少得參加2次聯邦盃（或台維斯盃）。而謝淑薇今年聯邦盃雖在國家隊名單當中卻沒出賽，是否可列入參賽紀錄，對此網協秘書長劉中興表示，這要看國際網球總會認定，他無法代為回答。（編輯：張雅淨）1090305