江少慶春訓首亮相送2次三振 朱立人替補敲安

（中央社記者楊啟芳台北6日電）旅美投手江少慶今年加盟底特律老虎隊，不過日前傳出背部不適，今天在春訓首度登板，投1局被敲2支安打，送出2次三振，失2分；印地安人隊的朱立人則是替補有安打演出。

江少慶去年與印地安人隊合約到期，在11月的世界12強棒球賽中表現亮眼，今年與底特律老虎隊簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓。不過江少慶日前傳出背部不適，為了保險起見，調整進度較慢，2月18日首度進牛棚練投。

今天老虎隊交手洋基隊的熱身賽，江少慶本季首度亮相，於8局上登板，三振掉史托爾斯（Josh Stowers）後，投出觸身球保送，接著再解決一名打者，不過之後連被敲2支安打，包含杜南（Ezequiel Duran）帶有2分打點的三壘安打，最後再送出三振。

此戰雙方形成打擊大戰，雙方總共轟出11發全壘打，包括老虎隊的德梅利特（Travis Demeritte）、卡布瑞拉（Miguel Cabrera）都轟出雙響砲，德梅利特包辦4分打點，卡布瑞拉也有2分。

另外狄克森（Brandon Dixon）、坎德拉里歐（Jeimer Candelario）、羅傑斯（Jake Rogers）、阿茲卡（Jose Azocar）皮里斯理（Brady Policelli）也都出現全壘打。洋基隊則是希加肖奧卡（Kyle Higashioka）轟出單場雙響砲，終場老虎以15比11奪勝。

印地安人隊今天交手巨人隊的比賽，朱立人（登錄為Kungkuan Giljegiljaw，吉力吉撈．鞏冠）6局下接替蹲捕，7局上敲出安打，9局上吞三振，目前打擊率3成75；張育成先發打第9棒、擔任游擊手，3打數沒有出現安打，打擊率下滑至1成74。（編輯：張芷瑄）1090306