HBL淡商扳倒永仁 將與北一女爭奪后座

（中央社記者黃巧雯台北7日電）淡水商工王玥媞今天在高中籃球聯賽4強賽，扮演重要攻擊火力，繳出27分、11籃板的漂亮成績單，率隊以64比58扳倒永仁高中，明天將與北一女中爭奪女子組冠軍。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）4強賽今天在台北小巨蛋登場，永仁去年與南山高中在冠軍戰對決，最終爭冠失利，今年捲土重來，4強賽出戰淡商，趁著第二節淡商進攻當機，永仁單節攻下21分，以33比23反超。

永仁下半場靠著14比4攻勢，一度將差距擴大至20分，但隨後卻突然陷入亂流，讓淡商後來居上，雙方在決勝節展開拉鋸戰。

淡商靠著王玥媞在倒數不到3分鐘時，連拿5分，奠定勝基，加上永仁攻勢受阻、頻頻發生失誤，淡商終場就以64比58收下冠軍戰門票。

複賽時雖以7分差輸給永仁，但淡商教練李宥叡表示，球隊之後多次演練戰術，並找來甲組球員協助，今天開賽氣勢不錯，第二節可能因領先而鬆懈，而她也向球員喊話，「下半場還沒有結束，防守不要漏外線，籃板抓下來」。

淡水商工過去曾在HBL9度奪冠，也是女子組握有最多冠軍戒的球隊，明天將與北一女中爭冠，挑戰第10冠軍，李宥叡透露，由於淡商具有身材優勢，將著重一對一防守，而因應對手的小球戰術，明天上午會再加強演練輪轉補位。

王玥媞複賽對戰北一女中一役，曾狂轟49分，創個人生涯新高，明天再度碰頭，王玥媞抱持著平常心，但她提到，「北一女只要氣勢一上來，就像顆不定時炸彈」，因此一開始就須壓制對方氣勢，才有機會透過防守帶動進攻。

淡商自104學年度封后後，過去3年無緣4強，今年不但重返4強行列，且勇闖冠軍戰，也讓王玥媞很興奮，她透露，自己一路走過來很辛苦，國中開始接觸籃球，「從不會打球到會打球，沒想過我是可以打到現在這種成績」。

場下隊友的鼓勵，一直是支持王玥媞的重要力量，她表示，發生失誤時常導致心情起伏，但聽到隊友的加油聲後，就會讓她迅速沉澱心情。

確定取得冠軍戰門票那一刻，王玥媞坦言，眼淚快流下，但她告訴自己要忍住，希望將眼淚留在明天。

另外，儘管永仁高中4強賽遭逆轉，明天將與南山高中爭奪季軍，但教練時超傑仍肯定球員表現，他指出，今天雖然輸球，但球員已盡力，「我對她們沒什麼好苛責，感謝她們努力在球場上表現。」（編輯：屈享平）1090307