憂武漢肺炎擴散 加州印地安泉網賽取消

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）主辦單位今天表示，世界職業網球協會（ATP）和世界女子職業網球協會（WTA）在美國加州印地安泉的比賽，考量南加州的武漢肺炎疫情，已經決定取消。

印地安泉網賽是僅次於4場大滿貫賽事的最大比賽之一，原訂11日開打，是美國運動賽事中，第1個因為俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而取消的賽事。

主辦單位表示，他們曾計劃採取更多的健康防護措施，但在當地出現武漢肺炎確診病例，讓加州河濱郡（Riverside County）衛生部門對洛杉磯東部沙漠柯契拉谷（Coachella Valley）發布公共衛生緊急事件後，他們決定將賽事取消。

賽事總監哈斯（Tommy Haas）說：「對於賽事不能如期舉行，我們感到十分失望，但當地社區、粉絲、球員、志工、贊助商、員工、供應商和相關每一個人的健康和安全是最重要的。」

南加大教授阿古斯（David Agus）說：「在這個時候舉辦這樣大型，且聚集這麼多人的活動，對河濱郡民眾的健康來說，實在太冒險了。」

在主辦單位今天宣布取消賽事之前，這個每年都吸引超過40萬球迷的比賽，已經開放給買了票、但不想前往看球的球迷退票。

武漢肺炎已經在美國超過30個州蔓延，已有超過500個確診病例。

加州官方目前也在和郵輪至尊公主號（Grand Princess）上爆發的武漢肺炎疫情奮戰，那艘船上有3500人，其中有21人的病毒檢測呈現陽性反應。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090309