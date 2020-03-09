日本職棒拚4月中開幕 12日商議最後結果

（中央社東京9日綜合外電報導）受到武漢肺炎疫情延燒，日本職業棒球12支球團今天緊急研商決定，原訂20日正式開幕將延期。日本棒球機構（NPB）會長齊藤惇說，會持續參考專家意見，希望能在4月中旬開幕。

日本棒球機構（NPB）和日本職業足球聯賽（J.League）共同設置的專家小組上午已建議，職棒開幕及足球聯賽恢復例行賽最好延期。NPB會長齊藤惇與J.League主席村井滿，都表達可能延期的看法。

日本放送協會（NHK）報導，日本職棒12支球團下午在東京都內舉行臨時會議，面對武漢肺炎疫情延燒，商議開幕相關事宜。由於專家建議延期，12支球團代表在會中決定延期，以4月中開幕作為目標。

12支球團代表將於12日再度開會，商議正式的開幕日期。日本職棒上一次延後開幕，是2011年發生311大地震後。

齊藤惇說，他們一致的考量是開放觀眾進場的143場例行賽及交流戰，武漢肺炎疫情每天都持續變化中，他們會持續參考專家意見，希望能在4月中旬開幕。

與會的日本火腿隊球團社長川村浩二說，延期開幕是痛苦的決定，他們今天就希望跟過去一樣打完143場比賽，各自對日程及開幕等想法如何跟社會協調，及舉辦比賽的標準是什麼等議題，進行多方商議。

川村說，結論應該會在12日做出，「要決定新的開幕日是接下來的事情」。

中日隊球團社長矢野博也說，東京奧運如預定日期舉行，整個日程可說非常緊湊，為了讓球迷可以早日安心看球，會持續跟相關各方進行協商。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1090309