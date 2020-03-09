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吳志揚台南球場防疫會勘 依防疫準則擬應變計畫

最新更新：2020/03/09 21:16
武漢肺炎疫情全球蔓延，中華職棒會長吳志揚（左）9日與台北醫學大學教授陳宜民（右）前往台南棒球場進行防疫會勘。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年3月9日
武漢肺炎疫情全球蔓延，中華職棒會長吳志揚（左）9日與台北醫學大學教授陳宜民（右）前往台南棒球場進行防疫會勘。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年3月9日

（中央社記者謝靜雯台北9日電）武漢肺炎疫情蔓延，中華職棒會長吳志揚，今天與台北醫學大學教授陳宜民前往台南棒球場進行防疫會勘，吳志揚表示，將根據防疫準則擬定應變計畫，近期將與衛福部協調溝通。

武漢肺炎疫情全球蔓延，日本職棒已在今天確定原訂3月20日開打的例行賽事延期，中華職棒開幕戰維持3月28日於桃園棒球場開打，目前持續舉行官辦熱身賽。

吳志揚今天與台北醫學大學教授陳宜民赴台南棒球場進行防疫會勘，從入口處測量體溫、臨時隔離區、觀眾席、廁所清潔與防疫宣導、販賣部設置地點等，逐一檢視並提供防疫措施優化建議。

球場外設置的臨時隔離區安排駐場醫護人員，除了提供民眾專業的健康諮詢，未來也將協助發燒或是身體不適的球迷就醫。

針對中央流行疫情指揮中心所發布的新版公眾集會指引，吳志揚表示，聯盟的疫情因應小組持續關注疫情發展，將隨時做出緊急應變處置，並且根據防疫準則擬定球賽的應變計畫，近期將與衛福部進行協調溝通，並依照建議修正計畫內容。（編輯：屈享平）1090309

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