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黃筱雯吳詩儀闖關成功 台再添2張拳擊奧運門票

最新更新：2020/03/10 01:27

（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣女子拳擊捷報連連，今天在東京奧運拳擊亞大區資格賽，台灣好手黃筱雯與吳詩儀雙雙闖關成功，替台灣再添2張奧運門票，本屆資格賽累計台灣共已取得4席奧運入場券。

2020東京奧運拳擊亞大區資格賽，原訂2月3日在中國武漢舉行，由於武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，比賽臨時喊卡，最後改由約旦接手，比賽並延至3月3日至11日在安曼舉行。

去年在世界拳擊錦標賽勇奪金牌的黃筱雯，今天在女子51公斤量級8強出賽，今年亞大區資格賽共將發出6張門票，只要黃筱雯挺進4強，就可篤定搭上奧運列車，否則仍得透過排名賽爭取出線機會，

黃筱雯今天面對烏茲別克女將瑞奇莫娃（Tursunoy Rakhimova），歷經3回合激戰，最終她以4比1擺平對手，成功挺進4強，奧運門票也確定入手。

稍晚在女子60公斤量級出賽的吳詩儀，面對菲律賓好手帕蘇特（Riza Pasuit），吳詩儀第3回合還沒打完，主播就已提前預告：「吳詩儀徹底掌控了比賽，她將可望前進東京奧運。」

最後當主審拉起吳詩儀的手，宣布她是最終贏家時，她臉上綻放燦爛笑容，最後她以5比0輕取對手，成為台灣第4名摘下東京奧運門票的拳擊女將。

台灣在今年拳擊亞大區資格賽收穫豐碩，包括女子69公斤量級的陳念琴、女子57公斤量級林郁婷，以及黃筱雯與吳詩儀等共4人，都順利取得東京奧運參賽資格。（譯者：張佑之）1090310

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