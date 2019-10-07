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中華男子體操隊 確定拿下4張東京奧運門票

最新更新：2019/10/07 21:13
2019世界體操錦標賽6日在德國斯圖加特舉行，李智凱（右2）和唐嘉鴻（左1）領軍中華隊男子成隊，合計拿下250.093分。7日確定取得2020東京奧運男子成隊門票。（圖取自twitter.com/gymnastics）
2019世界體操錦標賽6日在德國斯圖加特舉行，李智凱（右2）和唐嘉鴻（左1）領軍中華隊男子成隊，合計拿下250.093分。7日確定取得2020東京奧運男子成隊門票。（圖取自twitter.com/gymnastics）

（中央社記者龍柏安台北7日電）從2017年開始，台灣體操教練林育信一直夢想李智凱拿到世大運、亞運金牌，然後在今年世界體操錦標賽男子成隊拿下奧運門票，這一切全都成真了。

在德國斯圖加特舉行的2019世界體操錦標賽，是明年東京奧運的資格賽其中一站，只要成隊（團體賽）排進前12名，就可取得4張成隊奧運門票。

中華男子體操代表隊昨天在體操世錦賽男子成隊第1組率先亮相，拿下250.093高分，目前在已出賽的19支隊伍當中，排名第5。

接下來男子成隊只剩最後2組、6隊還未出賽，就算剩下隊伍成績都優於中華隊，中華隊仍可排在第11名，因此提前確定取得2020東京奧運男子成隊門票。

林育信強調，雖然他一直在作夢，卻不是單單地空談夢想而沒有付出行動，「我們一直踏實、努力地去實踐夢想，更讓我驕傲的是，我們都在一起創造歷史」。

中華隊今天雖沒有比賽，不過選手和教練團仍一早就到比賽場報到，關心其他隊伍表現，隊員們的心情就彷彿等待放榜，大夥都緊張兮兮，唐嘉鴻就坦言：「看到成績出來時，昨天就已經開心過了，今天就只剩緊張。」

當結果出爐後，大家才放下心中的大石頭，李智凱就說，能一口氣拿到4個奧運席次，他很開心，也覺得這一切很不容易，不過後面還有成隊決賽與單項賽事，所以他們還要更努力，「現在心情是高興沒錯，但還是在準備比賽的狀態當下」。（編輯：方沛清）1081007

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