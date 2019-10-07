台灣體操世錦賽大躍進 國際體操總會撰文報導

2019世界體操錦標賽6日在德國斯圖加特舉行，李智凱（右2）和唐嘉鴻（左1）領軍中華隊男子成隊，合計拿下250.093分，進軍奧運機會濃厚。（圖取自twitter.com/gymnastics）

（中央社記者龍柏安台北7日電）中華男子體操代表隊在2019世界體操錦標賽男子成隊大放異彩，拿下250.093高分，成隊進軍奧運機會濃厚，就連國際體操總會都撰文報導，指稱台灣迎來了體操收成日。

2019世界體操錦標賽，在德國斯圖加特舉行，中華隊昨天在男子成隊（團體賽）第1組出賽，就拿下250.093的高分，比起去年在卡達杜哈舉行的世錦賽拿下的238.195分，進步了將近12分。

由於今年世錦賽屬明年東京奧運的資格賽其中一站，若成隊可排進前12名，就可取得成隊（4席）奧運門票。

中華隊日本籍總教練浜田貞雄，在接受國際體操總會（FIG）官網採訪時信心滿滿地表示：「我認為成隊拿下250分，應足以帶我們進軍東京奧運」。而中華隊成員之一的徐秉謙則是興奮地說：「我們要一起去奧運了」。

中華隊進化速度超乎外界想像，浜田貞雄表示，他把所有細節都考慮了進去，「我們從基礎開始，接著大家有進步，而今天是我們的收成日」。（編輯：方沛清）1081007