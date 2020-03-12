NBA因武漢肺炎停賽 媒體：估計損失超過151億

（中央社猶他12日綜合外電報導）美國職籃NBA猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）驗出新型冠狀病毒陽性後，聯盟全面暫停2019-20球季賽事，媒體報導，估計NBA將損失超過5億美元（約新台幣151億元）。

已有多家美國媒體分析，全面暫停剩餘賽事恐讓NBA損失巨額收益。運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，估計「聯盟將流失超過5億美元」。

依照官網賽程安排，NBA本季例行賽將在4月中旬結束，並進行季後賽，如今聯盟宣布暫停比賽，估計所有球隊收益將受衝擊。

假使NBA恢復開打剩餘賽事，將被迫採閉門方式進行，不售門票恐讓聯盟損失重大，然而，倘若選擇暫停比賽，受到籃球相關收入（BRI）影響，未來賽季恐會面臨潛在財務問題。

根據數據網站（Spotrac），NBA目前球員薪資上限為1億900萬美元，奢侈稅門檻為1億3260萬美元，而2020-21球季的薪資上限預計為1億1500萬美元，奢侈稅門檻為1億3900萬美元，但這些金額可能在無法結束當前賽季的情況下暴跌。

Republic World報導，每場比賽為主場球隊帶來的收入將受影響，排名頂尖球隊恐低於每場200萬美元，而像是曼菲斯灰熊和紐奧良鵜鶘等球隊，可能降至100萬美元以下。

11日猶他爵士客場挑戰奧克拉荷馬雷霆的比賽，在開打前不久突然宣布取消，當時有媒體猜測，是因為爵士的戈貝爾、穆迪埃（Emmanuel Mudiay）因病前往醫院尋求協助所致。

NBA之後發佈新聞稿表示，因有爵士球員呈現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）陽性，讓那場比賽因此取消，並提到在當天賽程結束後，NBA本季剩下的比賽將暫停，直到獲進一步指示。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉學源）1090312