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武漢肺炎疫情影響 ABL喊卡

最新更新：2020/03/13 18:32

（中央社記者黃巧雯台北13日電）面對武漢肺炎疫情持續擴大，東南亞職業籃球聯賽（ABL）今天宣布，將無限期延賽，未來將視疫情發展，再與各隊討論復賽。

憂心武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續延燒，東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家昨天與菲律賓火焰、香港東方以及澳門黑熊商討後，聯合發布聲明，表達已向ABL請求全面延緩賽事。

ABL聯盟今天發布新聞稿表示，因武漢肺炎持續蔓延，將無限期暫停比賽，而隨著世界衛生組織宣布武漢肺炎將成為全球大流行疾病，ABL在各隊一致支持下，「除了暫停正在進行的第十個賽季之外，別無選擇。」

ABL聯盟強調，已竭盡所有方式以繼續為忠實球迷提供最優質的籃球和娛樂服務，聯盟也曾考慮找中立的場地，完成部分延期的賽事，但考量當地旅行限制及各球隊返國恐被要求隔離檢疫等，在聽取多個政府機構的建議後，決定暫停本賽季。

對於聯盟無限期延賽的決定，寶島夢想家董事長張承中表示：「球隊目前仍暫時維持日常訓練，未來也將視狀況調整訓練模式，讓球員可以保持最佳狀態，以面對隨時可能復賽的狀況。」（編輯：吳協昌）1090313

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