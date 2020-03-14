不敵頭號種子 李洋王齊麟全英羽賽4強止步

（中央社記者龍柏安台北14日電）生涯首度闖進全英羽球公開賽4強，可惜李洋、王齊麟沒能持續推進，兩人奮戰35分鐘，以18比21、13比21不敵世界排名第1的印尼組合吉地安與蘇卡穆約，止步4強。

總獎金110萬美元（約新台幣3345萬）的2020全英羽球公開賽，今年在英國伯明罕舉行，也是羽球世界巡迴賽超級1000系列的頂級大賽，世界排名第7的台灣男雙組合李洋與王齊麟，則是首度聯手躋身4強。

李洋與王齊麟的「李王配」，今天對手是男雙大會頭號種子、印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），過去雙方兩度過招，「李王配」對戰還未開胡。

今天比賽開打，「李王配」最多以5比10落後，不過在比賽尾盤，兩人一度追到17比18，無奈決勝關頭兩人追分就是差了一口氣，加上最後回擊底線出界，先以18比21讓出。

次局「李王配」以7比3攻勢亮麗開局，並一度以11比8握有領先，不料暫停過後戰況丕變，對手一口氣連搶8分，並拉出一波11比1猛烈攻勢，轉眼間後來居上，甚至反倒取得大幅領先。

從領先打到落後，李洋與王齊麟氣勢大衰，最後面對賽末點回擊掛網，以直落二吞敗，除吞下對戰3連敗，也無緣叩關全英公開賽男雙壓軸決賽。（編輯：謝雅竹）1090314