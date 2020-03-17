莊陳楚敖好投守備不幫忙 高苑大專聯賽沒退路

（中央社記者謝靜雯台中17日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，高苑科大先發投手莊陳楚敖投5局失掉2分責失分，表現不差，隊友守備沒有幫忙，終場與嘉義大學打和，高苑最後晉級4強機會，與北市大交手沒退路。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，高苑科大今天與嘉義大學交手，高苑先發投手莊陳楚敖首局被敲安打、隊友守備失誤、故意四壞保送，再被敲安打失掉1分，2到4局回穩，沒有多掉分數。

莊陳楚敖投到第5局體力下滑，隊友守備也沒有幫忙，先投出保送、被敲安打，再投出觸身球保送、滾地球先掉1分，隊友守備失誤讓嘉大一口氣跑回2分、扳平比數，終場兩隊4比4握手言和；莊陳楚敖今天投5局被敲7支安打，投出2次四壞保送、1次觸身球保送，失掉4分（2分責失分）。

大專棒球聯賽目前4強隊伍僅確定2席，文化大學複賽第1名晉級、嘉義大學複賽第2名晉級，高苑科大今天吞下敗仗，目前戰績（預賽對戰帶入）2勝3敗1和，想要晉級4強決賽，最後一戰與台北市大交手沒有退路。

高苑總教練陳威成表示，今天的比賽有機會可以贏，但是失誤輸球，球員們也盡力了，賽後有提醒球員，比賽專注力要維持整場。

陳威成稱讚先發投手莊陳楚敖表現佳，比賽前半段投得比賽，但是5局有點狀況，陳威成表示，莊陳楚敖大學前半段沒有打球，大三把他找來球隊，態度也很認真，目前大四也是陣中倚賴的投手戰力，雖然球速不快，但控球穩定。（編輯：張雅淨）1090317