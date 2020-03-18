高苑大專聯賽擊敗北市大 能否晉4強看開南臉色

（中央社記者謝靜雯台中18日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，高苑科大今天與台北市大交手，高苑先發投手張建耀完投9局，胡袁振洋2安3打點，以7比1拿勝，總教練陳威成直言球隊凝聚力好，無論晉級與否都繼續備戰。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽最後一天賽程，北市大賽前已經確定無緣4強決賽，高苑科大需要拿下勝利，才可以保住晉級生機。

高苑今天由張建耀先發，總計用129球完投9局，僅在4局接連保送、被敲安打，失掉唯一1分，投出4次三振、3次保送，是球隊搶勝功臣之一。

高苑比賽前半段就有攻勢，2局靠著葉修毓安打、接連保送、高飛犧牲打、邱峻翔適時安打，單局攻下2分，3局再靠著保送、觸身球保送、胡袁振洋二壘打，一棒送回2分，吳柏緯、楊秉毓接連二壘打添分，單局攻下4分、奠定勝基。

高苑大一打者胡袁振洋維持穩定打擊表現，今天單場4打席上壘率百分百，2局選到保送，3局敲出二壘打，4局獲得觸身球保送，6局再敲安打，送回團隊第7分，單場2安貢獻3分打點。

高苑總教練陳威成表示，胡袁振洋打擊能力本來就很好，此次比賽陣中幾名大一球員都有不錯表現，也看好胡袁振洋未來發展。

高苑拿下比賽勝利，複賽戰績3勝3敗1和，保住最後晉級機會，但能否晉級4強決賽，還得看下午開南大學與國立體大比賽結果，若國立體大拿勝，高苑以複賽第4名晉決賽，若開南拿勝或者打和，高苑則被淘汰。

陳威成表示，此次比賽團隊凝聚力很好，大家都盡力表現，也享受比賽，無論是否晉級，接下來都還有月底的春季聯賽，球隊休息一天後，還是會繼續備戰。（編輯：張芷瑄）1090318