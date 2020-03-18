張建耀一度想放棄 大專棒球聯賽投生涯首場完投勝

（中央社記者謝靜雯台中18日電）高苑科大投手張建耀在高中原是被看好的潛力投手，高三因傷一度想放棄打球，教練、家人不斷鼓勵，也慢慢找回身手，今天在大專棒球聯賽複賽投出大學生涯首場完投勝。

張建耀高中就讀高苑工商，是中職樂天桃猿隊捕手廖健富的同學，當時高中總教練李來發也看好張建耀的潛力，但高三因為手和腰部傷勢影響，張建耀一度不想再打球，許多教練、家人、隊友都不斷鼓勵，「明明有機會、為什麼要放棄」，讓他改變念頭。

張建耀經過復健、休息，重返投手丘，大一、大二時，教練團讓他以短局數後援出賽，直到去年暑假升上大三才移往先發，慢慢拉長投球局數。

今天大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，張建耀129球完投9局，僅失1分責失分，投出生涯首場9局完投勝，率隊以7比1拿勝、保住晉級4強決賽生機；高苑總教練陳威成表示，本來設定讓他投110球就好，但他自請完投。

陳威成表示，張建耀有很好的未來性，現階段最大的問題是比賽過程中，有時候會出現單局爆的狀況，如果可以改善，再把速度提升會更好。

今天雖然完投，但張建耀自評搶好球數的部分還沒有做得很好，目前最快球速可以突破140公里，但更在意控球，看著高中同期隊友已經在職棒打拚，張建耀也嚮往職棒舞台，但明白還需要更好，需要心態上的調整還可以做得更好。（編輯：張芷瑄）1090318