備戰東奧 教育部：以超越里約奧運1金2銅為目標

（中央社記者范正祥台北21日電）武漢肺炎疫情蔓延國際，立法院教育及文化委員會關切2020東京奧運備戰狀況暨防疫措施；教育部提出報告，強化防疫措施，全力備戰東京奧運，兼顧競技運動政策發展及國民健康安全雙重目的，並以超越2016里約奧運參賽成績1金2銅為目標。

各界關切武漢肺炎疫情對2020東京奧運籌備進度造成的影響，立法院教育及文化委員會邀請教育部23日就「2020東京奧運備戰狀況暨防疫措施」、「運動產業紓困及振興方案」、「原住民族體育人才培育政策檢討」，進行專題報告並備質詢。

教育部的專題報告內容已送到立法院。報告強調，體育署配合中央防疫相關政策，積極做好東奧備戰與防疫準備外，也隨時掌握國際奧會及東奧籌委會對東奧籌辦資訊與防疫相關資訊，協助奧運各培訓隊教練選手於防疫期間維持競技實力，維持身心健康避免感染，爭取東奧最大量參賽資格且維護代表團健康安全。

有關2020東奧參賽目標與備戰情形，教育部在給立法院的報告指出，台灣參賽的重點運動種類，計有舉重、羽球、射箭、空手道、體操、拳擊、射擊、柔道、田徑，並以超越2016里約奧運參賽成績1金2銅為目標，積極備戰；至於培訓概況，截至3月23日止，目前計有21種運動種類的教練147人及選手358人，共505人施訓中。

另外，培訓期間防疫措施，報告指出，配合中央防疫政策，依中央流行疫情指揮中心對疫情判準的專業，輔導各單項運動協（總）會及國訓中心避免前往疫情地區，或至當地應採取加強防護措施；國內培訓或國外賽返國也有相關輔導措施。

報告中也提及，綜整東奧籌委會對因應賽會期間的防疫計畫及疫情中心防疫政策，研擬「教育部體育署東京奧運代表團因應新型冠狀病毒肺炎疫情應變計畫」。

報告指出，目前國際奧會宣布仍朝如期舉辦努力，體育署偕同國訓中心輔導奧運各培訓隊依備戰計畫訓練，也將持續密切關注日本疫情的發展，輔導中華奧會持續聯繫蒐集東奧籌委會的防疫計畫，以維護代表團全體人員健康安全。（編輯：紀淑芳）1090321