樂天桃猿接手首年 迎來最安靜開幕戰

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職決定4月11日開幕戰不再延期，原則上閉門打，樂天桃猿隊共同總經理川田喜則表示，以安全為優先。中職訂出只能跳不能叫應援規定，無論是否可行，預料都是最安靜的開幕戰。

中華職棒今天舉行防疫會議，會中決議開幕戰如期於4月11日舉行，樂天桃猿在主場桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，原則上採閉門比賽，但爭取讓各隊已購買季票的球迷入場，各隊統計已購買季票人數不超過150人，中職會長吳志揚表示，聯盟有十足信心做好防疫措施。

吳志揚表示，目前爭取單場最多150名球迷入場，但還需要相關主管單位認可才會施行，如果不放行，會閉門舉行，但場內應援啦啦隊配合轉播、會照常跳舞應援，若能有限制的開放球迷入場，「球迷只能跟著啦啦隊跳、不能加油吶喊」，球團應援啦啦隊相關口號，也將改由預先錄製，現場不能吶喊。

吳志揚表示，會盡最大的努力爭取，「畢竟對於球員來說，比賽都沒有觀眾到場，心理上也會是很大的傷痕」。

桃猿隊（含隊史Lamigo桃猿隊）過去7年5度打開幕戰票房都破萬人，中職從2011年起，連9年開幕戰破萬人，今年開幕戰最多150人，而且「只能跳不能叫」，將是史上最安靜開幕戰。

樂天集團接手桃猿隊，首年就碰上武漢肺炎影響，桃猿隊經營主場票房有成，今年閉門開打、衝擊票房收入，共同總經理川田喜則表示，接手首年當然希望球迷可以踴躍進場支持，但是為了球迷、球員、相關工作人員安全，一切還是防疫優先，若有開放球迷入場，會做好一切準備，讓球迷安心進場看比賽。（編輯：屈享平）1090323