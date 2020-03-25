重新安排東奧賽期 IOC主席：將需各方犧牲妥協

（中央社洛桑25日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，東京奧運延後舉行，需要各方「做出犧牲和妥協」才能加以安排。

有鑑於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情大流行，國際奧會昨天決定延後舉行東京奧運。巴赫今天在電話會議中告訴記者，東奧延後舉行，「需要相關各方做出犧牲和妥協」。

法新社報導，巴赫說，國際奧會的作用在於「讓選手們的奧運夢成真」。

巴赫坦言，相關方面「曾商討並考慮」取消東京奧運，但「一開始就很清楚，取消根本不是國際奧會同意的作法」。

這是奧運在和平時期延後舉辦的首例。

巴赫表示，重新安排奧運在明年舉行的時間仍是個「非常棘手的問題」。

巴赫還說，已成立名為「我們開始吧（Here We Go）」的專案小組，來檢視重新安排東奧賽期相關事宜。他表示，首先將與33個國際賽事總會商談，可能會在明天展開電話會議。

巴赫說：「首先，我們必須與他們商談，看看有什麼選項。我們也必須把在奧運賽期前後舉行的體育賽事日程納入考量。」

巴赫還說，東奧時間重新安排，賽期「不僅限於夏季數月，所有選項都在討論中，包括2021年夏季之前或夏季期間」。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）1090325