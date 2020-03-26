武漢肺炎疫情升溫 湖人主場可能轉為方艙醫院

（中央社記者黃巧雯台北26日綜合報導）隨著武漢肺炎疫情升溫，洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）今天宣布，未來幾週內會議中心、體育館，包括湖人主場史泰博中心，有可能轉為方艙醫院使用。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴散，美國加州日前已下令封城，洛杉磯可能得封城至5月，賈西迪認為：「至少要2個月、甚至更久。」

由於洛杉磯當地重症加護病房在武漢肺炎疫情高峰來臨前，使用率已高達90%，也逼迫相關單位思考對策因應。

因應武漢肺炎疫情，美國職籃（NBA）已暫時停賽，洛杉磯先前也已下令關閉餐廳、劇院、酒吧和電影院，以減緩疫情擴散，賈西迪說，未來幾週內大型會議中心、體育館，例如包括湖人主場史泰博中心（Staples Center），都可能徵用作為方艙醫院，以換取更多病床空間。

儘管賈西迪憂心這場疫情可能衝擊經濟，但他強調，更擔心疫情可能造成難以取代的生命損失。（編輯：張芷瑄）1090326