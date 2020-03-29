兄弟本土先發輪值3搶2 廖乙忠漸入佳境

（中央社記者楊啟芳新北29日電）中職中信兄弟本土先發輪值為廖乙忠、黃恩賜及周磊搶2個位置，廖乙忠雖然前陣子狀況不好，不過他表示，已漸漸進入狀況；黃恩賜則說，面對良性競爭，反而會讓自己進步得更快。

廖乙忠、黃恩賜今天在自辦熱身賽聯手壓制富邦悍將，廖乙忠先發投5局，被敲5支安打，送出3次三振，僅失1分；黃恩賜則是中繼投3局，僅被敲2支安打，送出1次三振，無失分，還製造2次雙殺打。

兄弟目前預計5名先發輪值中，有3名洋投、2名本土投手，現在本土人選有廖乙忠、周磊及黃恩賜。

兄弟總教練丘昌榮表示，廖乙忠此戰表現還不錯，愈來愈穩定，「有狀況時都能把危機化解掉，持續在努力。」至於也是先發人選的黃恩賜，丘昌榮指出，「表現也還不錯，下星期會讓他對樂天先發看看。」

廖乙忠表示，因為今天風較大，投直球時會被吹到甜的位置，讓打者敲出安打，「不過投手教練叫我不要太在意結果，全力往前丟就好。」廖乙忠指出，前幾場熱身賽小失誤多，這幾場慢慢進入狀況，「本來想要投準還要更準，但教練鼓勵我，即使投紅中，打者也不一定打得到。」

雖然中職開幕戰延了2次，目前預計在4月11日進行，不過廖乙忠認為不會有影響，「本來前面狀況就比較差，反而可以趕快補強，沒有太大改變，做好每天該做的課題。」

黃恩賜則指出，自己今天投球表現很穩定，「照著投手教練佛斯特說的，慢慢來，不要太著急，現在就是每天重複做一樣的事情，找到自己的節奏，不會因延後開打而有影響，隨時準備好。」

面對要3搶2擠入開季先發輪值，且另外2名土投狀況都很好，黃恩賜認為良性競爭是好事，「可以看到自己到底缺什麼，進步得很快」。（編輯：方沛清）1090329