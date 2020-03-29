張志豪敲2分砲 閉門熱身賽兄弟勝悍將

（中央社記者楊啟芳新北29日電）中華職棒富邦悍將今天在新莊棒球場閉門舉行自辦熱身賽，迎戰中信兄弟，兄弟靠著投手廖乙忠、黃恩賜壓制，以及打線發揮，其中張志豪轟出2分砲，以5比1擊退悍將。

中職官辦熱身賽24日已經結束，目前預計在4月11日進行開幕戰，在這之前各隊都進行自辦熱身賽。今天悍將在新莊球場迎戰兄弟，3日則是會交手味全龍隊，皆不開放觀眾進場，僅悍將吉祥物富藍奇在觀眾席上應援。

兄弟1局上就靠著岳東華、蘇緯達、林智勝接連敲安打，攻下1分；2局上江坤宇遭觸身球後，張志豪、蘇緯達都敲出二壘安打，兄弟再添2分，取得3比0領先。

雖然悍將3局下靠著林哲瑄敲二壘安打，以及2次推進追回1分；不過6局上兄弟的張志豪轟出2分全壘打，終場兄弟就以5比1奪勝。

兄弟先發廖乙忠投5局，被敲5支安打，投3次三振、1次保送，失1分；黃恩賜中繼投3局，僅被敲2支安打，都用雙殺打解決，無失分。悍將先發投手江國豪則是投5局，被敲8支安打，投2次保送、3次三振，失3分。

賽後悍將總教練洪一中集合球員，他說：「熱身賽本來就是要檢討缺點。」對於先發江國豪的表現，洪一中指出，「投手都表現不錯，不過有提醒他智慧要高一點，可能以前在業餘不錯，但到了職業沒有這麼簡單，要用一點策略。」

悍將打線此戰出現7支不連貫安打，僅得1分。洪一中表示，打者也是要用智慧，尤其此戰兄弟先發投手廖乙忠第一顆好球率很高，「但打者都站在那裡看，之後他就很好投了。」

集合時洪一中也叮嚀選手防疫相關的問題，現在因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），很多美國小聯盟的選手回台灣並居家檢疫14天，「我提醒選手，雖然大家都是好朋友，但還是避免吃飯之類的接觸，現在是特殊情形。」（編輯：李錫璋）1090329