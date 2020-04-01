U18東岸聯盟林順安穩守 台東聯隊延長賽勝平鎮

2020年東岸聯盟U18棒球邀請賽持續開打，地主台東聯隊（圖）1日與平鎮高中交手，台東聯隊在延長賽第10局，靠著再見保送以7比6拿下勝利。（台東體中提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年4月1日

（中央社記者謝靜雯台東1日電）東岸聯盟U18棒球邀請賽，地主台東聯隊今天與勁敵平鎮高中交手，兩隊鏖戰至延長賽第10局，台東聯隊林順安後援穩守，台東聯隊靠著再見保送以7比6拿下勝利。

2020年U18東岸聯盟，地主台東聯隊與平鎮高中交手，平鎮高中派出最快球速可達153公里的投手宋晟睿先發，但宋晟睿今天出賽狀況不算理想，球速沒有發揮。

平鎮今天首局靠著3次保送、1支安打先馳得點，台東聯隊2局追分，抓準平鎮投手、守備都有狀況，單局2支安打、選到3次保送，對手出現3次守備失誤，一口氣打了11人次、攻下6分大局、超前比分。

平鎮6、7局各追回2分，8局靠著保送、短打推進、黃冠倫適時二壘打，送回團隊第6分、扳平比數；兩隊9局打完6比6僵持不下。

延長賽突破僵局制第10局，台東聯隊派出林順安後援登板，沒被敲出安打，投出1次三振，沒讓平鎮高中拿下分數；台東聯隊下半局靠著觸身球保送攻占滿壘，再見保送拿下致勝分。

台東聯隊先發投手林志光投6局被敲4支安打，有4次三振，投出偏多6次保送，失掉3分責失分、無關勝敗。

備戰接下來5月陸續登場的國內青棒國手選拔賽，台東體中青棒隊將球員打散，分為台東體中、台東聯隊參賽，林順安控球佳、穩定性好，今天延長賽登板磨練、表現不錯，林志光過去多以野手出賽，會逐漸加重投球分量。（編輯：張芷瑄）1090401