日職4/24難開打將再延期 考慮縮減例行賽場次

（中央社記者謝靜雯台北3日電）武漢肺炎疫情延燒，日本職棒今天召集12球團代表舉行臨時會議，先前目標24日開打，今天決定再度延期，日職會長齊藤惇表示，新的開幕日現階段很難決定，也考慮減少例行賽場次。

日本職棒3月底開會決定，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，將開幕戰從4月10日再延2週、目標4月24日開打，當時的判斷依準為確定各隊143場例行賽事能打完，季後賽賽程可能縮減，4月24日如期開打是目標。

今天日職12球隊的代表透過網路視訊會議討論，確定開幕戰將再度延期，日職會長齊藤惇表示，現在疫情持續擴大，各方專家意見，希望開幕戰再延期，這個時間點因疫情會怎麼發展難以掌握，要確定新的開幕戰日期很困難。

日職開幕戰再延期，目標4月底、5月初開打，但若持續拖到5月底才開打，就算把先前因為奧運預計停賽的時間排入賽程，還是很難讓各球隊打完143場例行賽，也有考慮縮減例行賽賽程；齊藤惇表示，開幕戰總會到來，因疫情造成社會充滿不安，也希望屆時可以透過職棒，向國民傳遞元氣和勇氣。

受到武漢肺炎疫情影響，美國、日本、韓國職棒賽事持續延期，中華職棒確定11日如期開打，於桃園棒球場閉門舉行，將是全球最早開打的職業棒球運動賽事。（編輯：張芷瑄）1090403