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SBL賈西亞遭禁賽2場 璞園下半季爭冠添變數

最新更新：2020/04/04 22:40

（中央社記者黃巧雯台北4日電）SBL桃園璞園建築今天迎戰裕隆納智捷，雙方洋將賈西亞、布拉因肢體衝突遭驅逐出場，雙雙被處以禁賽2場處分，也讓目前戰績排名第2的璞園，下半季爭冠之路再添變數。

超級籃球聯賽（SBL）今天在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行賽事，第2場璞園與裕隆一役，裕隆洋將布拉（Sim Bhullar）在首節倒數2分15秒上籃，疑遭賈西亞（Charles Garcia）打臉，隨後布拉手肘撞向賈西亞並推擠，賈西亞順勢向布拉呼巴掌，遭裁判認定為鬥毆事件，當場判奪權，將兩人驅逐出場。

中華民國籃球協會賽後發布聲明表示，依據現行超級籃球聯賽球隊暨球員管理辦法，經呈報紀律委員會召集人後，決議處以布拉與賈西亞禁賽2場處分，並於4月5日兩隊下一場例行賽開始實施。

至於是否追加罰款，籃協指出，將待下週召開紀律委員會再行討論。

目前下半季戰績排名第2的璞園，明天將與龍頭台灣啤酒交手，璞園繼昨天李啟瑋右手掌骨折、本季確定報銷後，賈西亞又在爭冠關鍵期遭禁賽2場，也為璞園下半季爭冠之路，埋下變數。（編輯：張芷瑄）1090404

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