2020籃球名人堂名單揭曉 布萊恩領銜入選

（中央社紐約4日綜合外電報導）2020年籃球名人堂今天公布入選名單，包括布萊恩、鄧肯、賈奈特3位NBA偉大球星等8人獲得肯定，正式入主籃球最高殿堂。

這3人之外，4面奧運女籃金牌得主凱欽絲（Tamika Catchings）、1994、1995年率休士頓火箭連霸NBA冠軍的教頭湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）、大學男籃傳奇教練沙頓（Eddie Sutton）、大學女籃傳奇教練穆爾基（Kim Mulkey）及史蒂文斯（Barbara Stevens）也雀屏中選。

布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）與賈奈特（Kevin Garnett）都於2016年高掛球鞋，今年首次獲得入選資格就在投票後過關，確定在名人堂擁有一席之地。這3人生涯加起來共獲得11座NBA總冠軍、4次NBA例行賽最有價值球員（MVP）及48次入選明星賽。

能否進入名人堂要由24人組成的榮譽委員會決定，候選人須獲18票才能入選。名人堂的入主儀式將於8月28到30日在美國麻州春田市（Springfield）舉行。

布萊恩1月26日因直升機墜毀過世，享年41歲。他生前18度當選明星球員、5度拿下NBA冠軍、兩度榮登得分王、12度入選年度防守球隊，並贏得2007-08年球季例行賽MVP殊榮。他生涯總共得到3萬3643分，史上排名第4。

現年43歲的「石佛」鄧肯2016年7月退休，曾15度當選明星球員、5度拿下NBA冠軍、2001-02與2002-03年球季兩度奪下例行賽MVP榮耀。

「狼王」賈奈特也是43歲，他於2016年9月退休，曾15度當選明星球員、2008年率領波士頓塞爾蒂克拿過一次NBA冠軍，2003-04年球季摘下例行賽MVP頭銜。賈奈特生涯大多在明尼蘇達灰狼度過，除了塞爾蒂克，他也曾短暫效力過布魯克林籃網。（譯者：徐崇哲）1090405