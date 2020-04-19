謝國城盃青少棒開打 台東投打發揮擊敗強敵桃園

（中央社記者謝靜雯台北19日電）109年謝國城盃全國青少棒錦標賽今天開打，台東縣隊先發投手黃錦豪6.1局好投壓制，加上打線火力支援，黃義傑單場2安2打點，終場以6比1擊敗強敵桃園市隊、首勝開張。

謝國城全國青少棒錦標賽為LLB世界少棒聯盟次青少棒賽國內選拔賽，比賽在嘉義稻江學院棒球場開打，採雙敗淘汰制，冠軍預計26日出爐，冠軍隊伍取得LLB次青少棒中華代表權，桃園市為此賽事常勝軍，去年完成謝國城盃青少棒賽4連霸。

台東縣隊今天首戰就碰強敵桃園市隊，台東縣隊投打有表現，先發投手黃錦豪首局有狀況，接連被敲2支安打，但力守不失分，2局2人出局後，再被敲出2支安打掉分，但比賽後半段越投越穩，沒有多掉分數。

黃錦豪總計用96球投6.1局，被敲5支安打，投出2次四壞保送、1次觸身球保送，另有2次三振，失掉1分責失分，後援投手張峻瑋0.2局好投穩守，幫助球隊守住勝利。

台東縣隊2局有攻勢，黃義傑安打送回第1分，陳培安三壘打、余政陽安打添分，單局攻下3分，台東縣3局再靠著黃義傑二壘打，送回球隊第4分；台東縣隊4局再起攻勢，靠著觸身球保送、接連安打拿分，7局靠著單局2安，多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

台南市隊首戰與花蓮縣隊交手，台南市隊打線串聯搶分，首局靠著4保送、2安、1次對手守備失誤，攻下4分，2、4局各拿1分，5局再靠著接連4安、2保送、1次失誤，單局再拿5分、奠定勝基，順利以11比7拿下比賽勝利。（編輯：管中維）1090419