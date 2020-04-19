翁瑋均技壓索沙率桃猿拿5連勝 曾豪駒給滿分

（中央社記者謝靜雯桃園19日電）中職樂天桃猿隊投手翁瑋均今天對富邦悍將隊先發，7局僅失1分，率隊以3比1拿下開季5連勝，總教練曾豪駒稱讚翁瑋均自信心投出來後表現很不同，「今天先發出賽給100分。」

中職樂天桃猿隊21歲投手翁瑋均，春訓前半段調整狀況不算理想，一軍官辦熱身賽3場先發，出賽防禦率12.27。翁瑋均透露，過程中不斷與教練團、捕手溝通，著重心態的調整以及對比賽的解讀能力，前一場二軍例行賽登板先發，投5局失1分，投球內容就有明顯的改善。

翁瑋均本季一軍首場先發出賽，對悍將隊先發用99球投7局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、2次保送，僅在2局接連被陳品捷、林哲瑄敲出安打，失掉1分責失分，拿下個人本季首勝，最快球速148公里，均速也有明顯的進步。

桃猿隊總教練曾豪駒替翁瑋均表現打100分，稱讚他今天先發算是投出近期代表作，也再次強調年輕球員需要透過失敗吸取養分，才能夠更成長。曾豪駒認為翁瑋均投出好表現的主要原因是心態的不同，加上捕手林泓育的引導，才能順利拿下比賽勝利。

翁瑋均透露，去年季後有到黑山羊訓練中心自主訓練、強化身體素質，目前反應在投球上還不錯，今天投球感覺很舒服，距離上一場出賽隔了一個多禮拜，可以投出好表現幫助球隊拿勝很開心。

悍將隊派出洋投索沙先發，翁瑋均與索沙同場競技、表現不遜色，翁瑋均表示，索沙先發表現也很精彩，但上場只想著如何完成每一局的投球任務，也相信隊友打線會幫忙。（編輯：管中維）1090419