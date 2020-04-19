施子謙優質先發林安可開轟 獅隊中止4連敗

（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職統一獅隊投手施子謙本季首場先發出賽就有好表現，6局優質先發，加上隊友火力支援，全場敲12安、林安可開轟，終場以7比4擊敗中信兄弟隊，中止近期4連敗。

統一獅隊今天作客洲際棒球場與中信兄弟隊交手，獅隊由施子謙先發，前4局僅被敲出4支安打、沒有失分，直到5局被江坤宇敲出陽春砲掉分，接著再被黃鈞聲敲出二壘打、吳東融敲出三壘打，失掉第2分。

施子謙總計用75球投6局，被敲出7支安打（1發全壘打），投出4次三振，失掉2分皆為責失分，有效壓制對手打線，拿下勝投。

獅隊打線發揮，首局靠著林靖凱三壘打、陳傑憲內野安打先馳得點，2局再靠著郭阜林二壘打開啟攻勢，林安可、林祐樂接連安打，單局再添2分，6局林安可二壘打、林祐樂安打推進，再靠著暴投跑回球隊第4分。

比賽7局打完，獅隊4比2領先，8局獅隊再起攻勢，林安可敲出2分砲，獅隊再失誤、觸身球保送、高飛犧牲打，單局拿3分、拉開領先差距，兄弟8局下半追分，林智勝敲出2分砲，但兄弟攻勢沒有延續，吞下敗仗。

獅隊林安可打擊手感火燙，單場3打數敲出3安，貢獻2分打點；兄弟隊江坤宇把握出賽機會表現，連兩場開轟；林智勝8局的全壘打，為個人中職生涯第284轟，也是個人本季首轟。（編輯：管中維）1090419