悍將主場開幕戰 郭泰源：疫情過後再進場激情

（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職富邦悍將隊今天舉行主場開幕戰，少了球迷進場，顧問郭泰源回憶，選手生涯遇過最少球迷也還有5000人左右，沒有球迷氣氛雖然差一點，「但疫情過後大家再來激情。」

中職富邦悍將隊主場開幕戰，於新莊棒球場迎戰統一獅隊，雖然比賽閉門開打，但球團收到超過200片球迷自製加油應援看板，也將加油看板放置在一壘觀眾席上，會由吉祥物和啦啦隊Fubon Angels代替球迷高舉，希望可以為球員加油打氣。

悍將隊顧問郭泰源回憶，過去旅日時期，太平洋聯盟有部分比賽會在地方球場舉行，球場觀賽環境可能沒有很舒適，但最少球迷都還會有5000多人。

今年因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，中職閉門開打，少了球迷的加油聲，郭泰源直言，為了控制疫情大家還是要忍耐，透過轉播也可以看到許多比賽細節的鏡頭，並且跟球迷喊話，「疫情過後，大家再一起進場來激情。」

悍將隊上週作客桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，吞下對戰3連敗，郭泰源表示，棒球比賽有來有往，球季才剛開始，還看不太準，球員會持續調整。（編輯：管中維）1090421