黃宇昇6局完封勝 關懷盃卑南國中奪2連霸

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2021年第28屆關懷盃棒球邀請賽19日進行最後一天賽程，青少棒組由台東縣卑南國中（圖）以13比0擊敗花蓮縣三民國中奪勝，也成功達成2連霸。中央社記者楊啟芳攝 110年12月19日

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（中央社記者楊啟芳花蓮19日電）關懷盃棒球賽今天進行最後一天賽事，青少棒組台東卑南國中以13比0提前在6局擊敗花蓮三民國中，奪下2連霸，卑南先發投手黃宇昇繳出6局完封勝，現在變得更不容易怯場。

青少棒組冠軍戰由卑南國中對上三民國中，卑南國中全場打線串聯，其中在第6局靠著6支安打、4次保送，攻下8分大局，終場以13比0擊敗三民，順利完成關懷盃2連霸。卑南先發投手為9年級的黃宇昇，用75球投6局，僅被敲2支安打，投2次保送、4次三振，奪下完封勝。

卑南總教練黃貴裕表示，今年賽事目標就是在投手部分，「對打擊很有信心，只要投手投得好就有機會。」黃貴裕也指出，希望球隊的投手球速在畢業前可以達到140公里，目前有3、4個投手都有機會。

對於今天的先發投手黃宇昇，黃貴裕認為進步非常多，「他之前容易怯場，可能1局就爆了，今天用球數非常少，而且不像之前1局就有2、3個保送，這對他是一個信心，希望他可以保持下去。」黃貴裕指出，黃宇昇今天的投球策略是直球，因為他的直球很會跑，不像一般的直球。

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這次是黃宇昇首次在全國賽投冠軍戰，不過他並不會緊張，「因為就感覺我們會贏，比較有信心，也不會有壓力，想說我們還是會拿冠軍。」黃宇昇指出，之前因為上場時會緊張，比賽很容易發生暴投，但後來教練、同學給予信心，加上多加強自己後，上場的心態蛻變，現在已經不會這麼容易緊張。

關懷盃青少棒組冠軍為卑南國中，亞軍為三民國中，季軍為南投三光國中。個人獎項部分，投手獎由卑南的黃宇昇拿下，打擊獎1到3名分別為卑南的邱彥祖、化仁的江連柏、三民的邱文佑；安打獎是光復的葉辰昊，打點王為新生的林顗勳，全壘打獎是卑南的邱彥祖。（編輯：張雅淨）1101219