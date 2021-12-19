戴資穎世錦賽奪銀 陳其邁：在高雄等你回家

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）世界球后戴資穎今天在世界羽球錦標賽女單金牌戰不敵日本名將山口茜，拿下銀牌。高雄市長陳其邁在臉書發文恭喜她突破自己，並表示「我們在高雄等你回家」。

高雄市長陳其邁晚間在臉書（Facebook）發布自己與戴資穎比賽電視畫面的合影，表示自己今天特地和戴爸一起為小戴加油，並恭喜小戴突破自己，拿下羽球世錦賽銀牌。

陳其邁寫道，雖然遇上昨天中場休息「找垃圾」的可愛插曲，戴資穎仍一路挺進羽球世錦賽決賽，對上以速度和技巧見長的日本好手山口茜。

陳其邁也稱讚小戴勇敢不放棄、Truly Trust Yourself的精神，再次寫下自己的紀錄，也讓全世界為她每一場的表現印象深刻。

陳其邁也稱戴資穎為「最棒的小戴」，並表示「我們在高雄等你回家！」

高雄出生的戴資穎今天在2021年世界羽球錦標賽金牌戰遭遇到世界排名第3的日本名將山口茜（Akane Yamaguchi），最終以14比21、11比21不敵，拿下銀牌；雖沒奪得金牌，但個人在世錦賽首面獎牌入袋，也追平台灣選手在世錦賽最佳成績。（編輯：陳仁華）1101219