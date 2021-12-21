巴黎奧運舉重量級恐縮減 郭婞淳不受影響

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（中央社記者龍柏安台北21日電）中華舉重協會今天表示，國際舉重總會昨天在烏茲別克舉行會員大會，會中提出2024年巴黎奧運舉重男、女量級進行縮減，所幸「舉重女神」郭婞淳的女子59公斤級不受影響。

國際舉重總會（IWF）昨天召開會員大會，針對IWF改選與奧運量級縮減兩大議題進行討論，會中也通過2024年巴黎奧運舉重男、女共14個量級，將縮減成只有10個量級，男、女各剩5個量級。

目前傳出女子保留的奧運量級，包括49、59、71、81公斤與81公斤以上量級，男子方面則有61、73、89、102公斤與102公斤以上量級，不過最終仍得等國際奧會（IOC）拍板定案。

台灣舉重代表隊總教練林敬能表示，這項消息已傳了很久，他們早有心理準備，目前最大的好消息就是，郭婞淳的量級不受影響，他說：「我們還是一樣，以不變的心，持續提升成績來應萬變。」

林敬能承認，愛徒量級雖沒改變，但巴黎奧運奪金難度肯定會增加，「畢竟量級縮減後，參賽選手將會濃縮、集中，且未來奧運每個量級可能只剩12名選手，也將取消A、B組的舊賽制。」

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今年東京奧運郭婞淳拿下女子59公斤級金牌，而陳玟卉則在女子64公斤級鍍銅，若依目前公布的量級表，陳玟卉將首當其衝，因為她過往的參賽量級將被取消，未來只能向上挑戰71公斤級，或減重往下與郭婞淳同組較勁。

林敬能表示，在舉重要降體重還要漲成績，難度非常高，升重量在成績上則較容易有明顯進步，他表示，普遍統計，舉重選手每增重1公斤，總和大約可以進步4公斤，因此他推估陳玟卉增重參賽的可能性比較高。（編輯：張雅淨）1101221