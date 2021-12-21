台哥大女子高球賽 徐薇淩、李旻參戰

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）2021年台灣大哥大女子公開賽明天點燃戰火，旅美高球女將徐薇淩與李旻都將參戰，將與台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）獎金排名前10強高手，一同角逐冠軍榮耀。

總獎金新台幣500萬元的台灣大哥大女子公開賽，為台巡賽年終封關大賽，明天將在東華高爾夫球場展開首輪賽事，拿下東京奧運高球銅牌的潘政琮今天出席賽前記者會，替所有參賽選手加油打氣。

徐薇淩與李旻今年除了一同出征東京奧運外，在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）都有不錯的收穫，其中徐薇淩在5月LPGA純絲錦標賽勇奪生涯首冠，而李旻在6月LPGA美迪惠爾錦標賽以第2名作收，締造個人最佳成績。

今年美巡賽告一段落後，李旻、徐薇淩先後返台，近況不錯的李旻月初還在TLPGA的大聯大女子公開賽中封后。

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除了徐薇淩、李旻參加台灣大哥大女子公開賽外，今年球季TLPGA獎金排名前10強高手，包括「準賞金后」吳佳晏等頂尖台巡賽女將，幾乎都在參賽行列之中，去年賽事冠軍錢珮芸則因剛從美國參加完LPGA 2022年球季資格賽，返台隔離中，不克前來衛冕。

今年台灣大哥大女子公開賽共有86名職業與業餘好手同場競技，前兩輪結束後，將取成績排名前50與同桿的選手，晉級決賽。（編輯：陳政偉）1101221