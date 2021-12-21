萊特回鍋台灣籃壇 加入T1台中太陽

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣職籃T1聯盟台中葳格太陽今天宣布，網羅上季效力P. LEAGUE+新竹街口攻城獅洋將萊特助陣，總經理汪蔚傑說，球隊目前啟用4名洋將加1名亞洲外援，後續將啟動外援輪休模式。

現年34歲的洋將萊特（Julian Wright），身高203公分，擔任前鋒角色，他來自美國，曾在2007年美國職籃NBA新人選秀第1輪第13順位被紐奧良黃蜂選中，上季效力攻城獅期間，出賽11場，場均14.55分、11.45籃板、4.09助攻。

萊特新賽季落腳台中太陽，球團今天發布新聞稿表示，萊特成為陣中第3名具有NBA資歷的洋將，而萊特曾在2007年至2010年效力於紐奧良黃蜂，2010-11年球季轉戰多倫多暴龍，生涯總計在NBA打拚4個球季，先發出賽40場。

萊特近期積極減重瘦身、恢復體態，至今已減重15公斤，且已隔離出關，狀態不錯，對於再度來台，萊特也相當開心，「想向台灣球迷證明自己還能打」。

台中太陽總經理汪蔚傑透露，萊特已隔離出關與球隊訓練，「他剛出關時，狀態好到不像有隔離，包括教練團與球員都相當驚艷」，而萊特目前已完成所有政府相關防疫措施，目前正在積極備戰、調整狀況。

台中太陽目前啟用4名洋將加1名亞洲外援，汪蔚傑表示：「這其實一直都在計畫之中，畢竟外援也需要休息調整，加上現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代，只能提早準備洋將狀況，以備不時之需。」

汪蔚傑透露，接下來將啟動外援輪休模式，面對不同的隊伍，將有不同的陣容迎戰，目標就是衝擊季後賽。（編輯：張芷瑄）1101221