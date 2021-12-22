台灣大哥大女子公開賽 18歲小將劉梵珊獨走

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（中央社記者龍柏安台北22日電）年僅18歲的職業高球小將劉梵珊，今天在台灣大哥大女子公開賽首輪，打下5博蒂，僅吞1柏忌，單回合以低於標準4桿的68桿，單獨取得領先。

總獎金新台幣500萬的台灣大哥大女子公開賽，今年在東華高爾夫球場舉行，首輪在風雨交加中開球，86名參賽選手將透過3回合競桿，替自己在歲末年終之際用冠軍來替賽季「封關」。

由於台灣大哥大女子公開賽是今年度的最後一場比賽，包括旅美名將徐薇淩、李旻等人都有參賽。

2年前轉入職業的劉梵珊，今天打出生涯代表作，不僅單回合68桿寫下生涯單回合最佳，也讓她獨占鰲頭領先一票老大姐，她透露，賽前有針對風勢進行特訓，用低彈道打法來抗風，沒想到馬上派上用場。

第17洞6呎鳥推，劉梵珊穩穩把小白球推進，她透露，第17洞推桿前，她就有預感有機會寫下個人單回合最低桿，因此推桿時也特別小心。

台灣一姐徐薇淩今天打下4鳥，卻也吞下3個柏忌，以低於標準1桿的71桿名列第4，她也說，受到雨勢影響，推桿的力道和感覺有些抓不到，「今天打得算是不滿意但可以接受。」

近年主戰場都在美國LPGA的徐薇淩，每年僅在台灣參加3、4場比賽，而她上一次在自家奪冠，已是2017年中信女子高球賽，她強調，明、後2天會盡全力去衝刺。（編輯：張芷瑄）1101222